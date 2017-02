YVES ROCHER à Djibouti

HYDRA VEGETAL GEL Créme Hydratante Intense 24H

Pour hydrater intensément les peaux normales à mixtes.

Nos Experts de la Recherche en Cosmétique Végétale® ont sélectionné les Sèves Végétales d'Érable et d'Agave Bleue associées à la Bétaïne Végétale, pour leurs pouvoirs hydrocapteurs.

Hydrate parfaitement tout au long de la journée pour une peau fraîche et visiblement rebondie.

Son + : Texture gel crème fraîche et lègère

5 560 FDJ

77813056

Véhicules, Voitures

il y a 7 heures

Partager cette page whatsapp



email