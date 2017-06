XOOS DJIBOUTI à Djibouti

très chères clientes, à l'occasion de la fete de l'aid, votre magasin xoos vous propose aussi de nombreuses gammes de fouta de qualité et très abordable, de nombreuses gammes de chemises de qualité de marque xoos et autres francaise, des chemises col italien ou à double col, d'une coupe droite (slim fit), manche courte légère à manche longue plus sophistiquées qui répondent aux dernières exigences de la mode. nos chemises homme sont de qualités 100% coton adaptées à tous les climats. de plus, nous proposons une gamme d'accessoires très variées.



c'est bientôt la fête, venez-vous faire plaisir ! comme on dit "on ne vit qu'une fois» ! bonne journée à vous, et au plaisir de vous accueillir dans votre magasin.



venez nous rendre visite ! vite nous vous attendons!

