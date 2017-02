voiture neuf mazda à Djibouti

Bonjour/Bonsoir mes cher Client j vs propose une voiture neuf no utilise e jamais conduit du différent route de notre pays alors le marque ce MARZA e aussi vous utiliserez comme un TAXI



le prix est: 1200000fdj



SI vs intéressé veuillez nous contacte les numéro: 77789663 / 77875738

1 200 000 FDJ

77875738

Véhicules, Voitures

il y a 14 heures

Partager cette page whatsapp



email