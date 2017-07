Vend Iphone 6S neuf à Djibouti

Bonjour je vend un iPhone 6S neuf m’ayant été offert en cadeau et je ne voudrais pas m’en séparer de mon ancien nokia tout est encore emballé et scellé cet iphone est équipé d’un verre gorilla glass pour protéger l’écran contre les fissures et les éclaboussures je le vend aussi avec une coque en acier trempé de 9mm d’épaisseur couleur argent protégeant contre les impacts et la poussière et le support de dessous est en fibre de carbone, cette coque ayant à elle seule une valeur de 30 000f conçu pour résister à des utilisations militaire hors normes et rendre l’iphone indestructible

90 000 FDJ

77870051

Multimédia, Téléphones, Smartphones

il y a 1 heure

