Vase Chinois à Djibouti

A vendre Vase Chinois pour la Decoration d'Interieur



Tres beau vase en ceramique ideal pour la decoration d'interieur ainsi que des lieux publics.



Les Deux (2) vases sont en tres bon etats et ont une hauteur de plus de 1 metres .



Prix de vente : 35000 fdj chaqu'un ; Je les vends pour raison de voyages, les vases sont en tres bon etats aucun raiyures et imperfections.

35 000 FDJ

77818280

Maison, Décoration, Accessoires

il y a 7 heures

