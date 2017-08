terrain a vendre site nassib à Djibouti

je mets mon terrain a vendre avec un titre foncier de la direction des domaines.

en effet, le terrain se situe au nouveau lotissement nassib a quelques pas de la ou notre président avait posé une pierre.

la parcelle a une superficie de 120 m² et se trouve juste devant la plus grande axe de la route lot n 6.

je posséde le plan de la situation / et ts le doc adéquate merci veuillez me contacter . merci cordialement

1 800 000 FDJ

77802859

Immobilier, Terrain

21 mai, 2017

