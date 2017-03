TERRACAN diesel, blanc, année 2001 à Djibouti

TERRACAN diesel, blanc, année 2001, 170000 km, 7places, boîte automatique pratique en ville, suspensions, rotule et biellette de direction neuves, batterie récente, pneus corrects, clim non fonctionnel, petite valve changée, sièges recouverts par 2 housses de proctection dont une façon léopard. 4X4 fonctionne parfaitement. Toujours entretenu, vidanges et filtres… Venez la voir c’est une bonne affaire!



Pour plus d'information veuillez me contractez.

650 000 FDJ

77236482

24 novembre, 2016

