Televiseur ecran plat à Djibouti

AID MUBARAK à tout le monde.Je vend un televiseur ecran plat de marque TCL 24 pouce pour un prix agreable. Jamais utilisé et se trouve dans son carton telqu il est en photo.Une televion de derniere generation et agreable à regarder.On me la ramené de l exterieur.Merci....

