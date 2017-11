Téléphone caterpillar Cat S30 à Djibouti

Le CAT S30 est certifié IP68 et répond aux normes militaires MIL-810G. Il pourra donc rester pendant une heure sous l'eau et en ressortir indemne. Il résistera également aux chutes de moins d'1,80 mètre sans souci et pourra tenir même en cas de conditions météorologiques extrêmes (de -25°C à 55° Celsius).

35 000 FDJ

77141516

Multimédia, Téléphones, Smartphones

il y a 8 heures

Partager cette page whatsapp



email