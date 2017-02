Taxi(personel) et Livraison votre dejeuner au Bureau à Djibouti

Il est possible de prendre tous les jours un taxi pour un endroit précis et que vous n'avez pas un véhicule et que vous voulez un taxi personnel pour vos enfants alors n'hésitez pas de me contacter avec une prix abordable.

Si vous voulez une livraison de votre déjeuner jusqu'au bureau sans se déplacer,nous sommes à votre disposition.

Après un contrat,nous vous livrons votre déjeuner selon vos commandes.

Le frais de livraison est 1000fdj par livraison.



Merci pour votre compréhension

