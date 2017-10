Tablette Asus zenpad C 7.0 avec réseau 3G à Djibouti

Tablette Asus zenpad C 7.0

Z170CG/3G



Double sim



Caractéristiques principales :



Processeur Quad-Core Intel Atom x3-C3200

Ecran de 7 pouces avec résolution de 1024 x 600 pixels

Dalle IPS : couleurs fidèles avec angles de vision larges (178°)

1 Go de mémoire LPDDR3

16 Go de mémoire eMCP

Communication sans fil Wi-Fi N + Bluetooth 4.0

Fonction 3G Data+Voice (abonnement nécessaire)

2 slots Micro SIM (Dual SIM)

Webcam avant 0.3 Mégapixels + webcam arrière 2 Mégapixels

Batterie offrant jusqu'à 8 heures d'autonomie (selon l'utilisation)

Système d'exploitation Android 5.0



Produit importé de France

Prix ferme

Me contacter par mail

22 000 FDJ

Multimédia, Téléphones, Smartphones

il y a 22 heures

Partager cette page whatsapp



email