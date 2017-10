SUZUKI VITARA à Djibouti

A vendre Suzuki vitara en tres bonne etat,clim carroserie et moteur tres bien entretenu.Une travail affaire.Beaucouq de changement c est dernier temps.Appellez pour plus d info.2200000 fr a debattre.

2 200 000 FDJ

77181347

Véhicules, Voitures

il y a 24 heures

