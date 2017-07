SSangyong Rexton à Djibouti

Diesel, année 2006, moteur Mercedes,4X4, 130000 Km d'origine, immatriculée D61 .

Véhicule robuste et fiable, très bon état.

Entretien suivi par le Garage Roberto, vidange faite à 129000Km

Visible sur Haramous, libre de suite.

Plus de photo sur demande.

Prix a débattre just pour le personne sérieux

77813979

22 avril, 2017

