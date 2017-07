soins infermier dispenses a domicile à Djibouti

Salut tout le monde,

je m'appelle Degane, je suis une infirmière qui travaille depuis plusieurs années dans le secteur privé, dotée de beaucoup d'expérience dans mon domaine.

je pratique les soins suivants à domicile:

1) soins des plais césariennes( pour 7 JOURS=14000fdj)

2)soins des plais diabétiques amputés ou pas (soins dispensés 1/2 jours pour un coût de 1000 fdj la séance)

3)changement des sondes urinaire homme et femme (1500 fdj)

4)perfusions des solutés avec des médicaments injectables(1000 fdj)

5)soins des autres parties du corps (peau lésée, changements des pansements) pour un cout de 1000fdj



en cas de demande des 3 gestes médicales, le tarif total est diminué de 25%.



Un frais de déplacement de 2000 fdj est toujours appliqué.



Le public a toujours apprécie mes soins faits selon les sciences exactes et avec la plus grande intention alors n'hésitez pas à me contacter sur mon email ou mon numéro.

Partager cette page whatsapp



email