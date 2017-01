smartphone Zopo Zp 590 en très bon état à Djibouti

Je vend Mon portable zopo zp 590, utilisé en quelques mois et en très bon état avec un prix en or de 17000fd non négociable.

17 000 FDJ

77212114

Multimédia, Téléphones, Smartphones

il y a 12 heures

