Service déménagement à Djibouti

Bonjour Madames, Messieurs



LE DEMENAGEUR PRO propose à des particuliers et entreprise un service de déménagement complet y compris :

-Démontage des mobiliers

-Emballage

-Chargement sur camion

-Déchargement

-Déballage

-Montage des mobiliers



LE DEMENAGEUR PRO :

-c'est rigueur et exigence

-vous donne des précieux conseils

-prends en charge l’acheminement de toutes vos affaires

-vous accompagne de A à Z



Nous vous remercions pour votre confiance et n’hésitez pas à nous solliciter à tous moment, nos techniciens expérimenté sont à votre disposition.

Partager cette page whatsapp



email