samsung galaxy J3 à Djibouti

je met en vente mon samsung galaxy j3 tout neuf que 2 semaines d'utulisation version noir avec tout ces materiels ayant de plus une carte memoire de 8G et une anti_casse avec un prix adorable et negociable.

20 000 FDJ

77757525

Multimédia, Téléphones, Smartphones

il y a 23 heures

