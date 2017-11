Samsung galaxy A3 2016 à Djibouti

Asc j vend mon samsung galaxy a3 2016 utilise

Super Amoled de 4,7 pouces qui affiche une définition HD (1280 x 720 px). À l'intérieur, c'est le SoC maison Exynos 7578 qui est à l'œuvre. Composé de 4 cœurs ARM Cortex A53 cadencés à 1,5 GHz, il est soutenu par une puce graphique Mali-T720 MP2 et 1,5 Go de RAM. La mémoire interne de 16 Go peut être étendue grâce à une carte microSD et l'alimentation est assurée par une batterie de 2300 mAh. Pour la photo, ce sont 2 capteurs de 13 et 5 Mpx qui officient, respectivement à l'arrière et à l'avant. Android interface nouga 7.1

28 000 FDJ

77869875

Multimédia, Téléphones, Smartphones

il y a 9 heures

Partager cette page whatsapp



email