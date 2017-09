Sam Galaxy S8+ Dual Sim G955FD 4G 64Go Orchid Gris à Djibouti

Mêlant verre et métal, le châssis du Galaxy S8+ lui confère une élégance certaine. Loin des basiques blocs de plastiques épais des premiers smartphones, le châssis du Galaxy S8+ fait de ce dernier un symbole de design, un objet que l'on arbore avec fierté. L'écran incurvé Super AMOLED de 6,2 pouces sublime encore l'aspect du produit. L'écran incurvé et borderless (sans bordure) est généralisé et non plus réservé au modèle Edge. Cet écran très haute définition (2960 x 1440 pixels : plus qu'un téléviseur de salon

195 000 FDJ

Multimédia, Téléphones, Smartphones

jeu. 7 septembre

