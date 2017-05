Responsable en finance et comptabilité à Djibouti

je suis une jeune djibouti a la recherche d'emploi dans le domaine de la comptabilite et la gestion financiere. j'ai une experience de presque 10 ans dans le domaine bancaire. je suis actuellement employer mais j'aimerais quitter ce monde de l'usure pour me tourner vers un autre metier notable (halal).

je vous remercie de me contacter par couriel pour tout renseignement. merci et salam alaykum

250 FDJ

Emplois & Services, Emplois

il y a 3 heures

Partager cette page whatsapp



email