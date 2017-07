Recrutement d'un transcripteur à Djibouti

L'association Solidarité Féminine recherche une transcripteur dans le cadre d'une analyse situationnelle.



RESPONSABILITES ET TACHES

Le transcripteur sera chargé de :

-Faire la transcription fidèle de l’ensemble des focus group



RESULTATS ATTENDUS

Les versions électroniques et papier des transcriptions sont disponibles et exploitables.

PROFIL

•Avoir minimum le baccalauréat ;

•Avoir des compétences en interprétation/traduction des langues locales vers le français ;

•Avoir l’expérience prouvée dans la transcription de groupes de travail ;

•Avoir la maitrise de Word :

•Il doit avoir une excellente maîtrise du français ainsi que la maitrise des 3 langues locales (arabe, afar et somalie), de l’amharique et de l’oromo

DUREE

La durée accordée pour la transcription de l’ensemble des focus group est de 10 jours.

REMUNERATION

Le transcripteur sera rémunéré en fonction sur la durée du contrat. Les frais de déplacement sont inclus dans ses honoraires journaliers.

AUTRES

Le transcripteur doit respecter une clause de confidentialité pendant cinq ans pour tout ce qu’il pourra voire ou entendre et ne rendra compte qu’à l’association Solidarité Féminine.



Veuillez adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) par courrier électronique jusqu'au jeudi 27 juin à sfdjib@hotmail.fr

