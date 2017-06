Recrutement d'un responsable financier (30% d'un temps complet) à Djibouti

L'association SOLIDARITE FEMININE de DJIBOUTI recrute un responsable financier pour son projet « Activités de prévention destinées aux populations clés et aux jeunes dans le cadre de la lutte contre le VIH / SIDA à Djibouti » de juin 2017 à décembre 2017.



TDR - Responsable financier -





Langues requises : Français

Date de début : Juin 2017

Durée du contrat : 7 mois





Devoirs et responsabilités



•Veiller au respect strict du système de contrôle interne,

•Mise en place des outils de gestions financières du projet,

•Assurer l’analyse mensuelle des comptes (suivi financier mensuel / rapprochement bancaire mensuel)

•Procéder à la préparation des rapports mensuels d’exécution financière et à la mise a jour des dépenses de chaque ligne budgétaire;

•Assurer le contrôle de qualité des demandes de paiement et de toutes les pièces justificatives

•Assurer le paiement des prises en charge des participants lors des activités/formations organisées en cas d’absence de son assistant ;

•Veiller au respect des règles et procédures comptables et de passation des marchés.

•Assurer un bon contrôle des pièces justificatives pour les paiements et les rapports financiers ;

•Viser les bons de commande avant leur signature et envoi au fournisseur

•Signature du bordereau de paiement avant signature des chèques

•Prendre les mesures correctives en temps opportun avec contrôle du budget des erreurs, des exceptions de match, les bons non approuvés ;

•Présentation de l'information sur l'état des ressources financières nécessaires



Qualifications, Compétences et Expériences requises

Formation:Niveau d'enseignement secondaire avec la certification spécialisé en comptabilité et finance.

Diplôme universitaire en finances, des affaires ou de l'administration publique sera souhaitable.

Experience:5 ans d'expérience en Finance au niveau national ou international est nécessaire.

Expérience dans l'utilisation des ordinateurs et des logiciels de bureau (MS Word, Excel, etc)



Veuillez envoyer votre CV et lettre de motivation à sfdjib@hotmail.fr avant le 21 juin 2017.

Partager cette page whatsapp



email