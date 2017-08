Recherche un/une Directeur Administratif & Financier à Djibouti

Urgent - Une société de la place recrute un/une Directeur financier expérimenté des finances dans le secteur logistique. Le directeur financier sera chargé de superviser les transactions quotidiennes, y compris les fonctions AR, AP, trésorerie et finances, y compris la gestion et la supervision de l'équipe de financement. Le directeur financier relèvera directement du chef des finances en tête de quartier.

Compétences :

En tant que partie intégrante de la gestion, le candidat doit posséder d'excellentes compétences en organisation et communication. Notre candidat idéal doit avoir une attitude logique et de résolution de problèmes et apprécie une approche d'esprit d'équipe.

Principales responsabilités :



· Gestion, supervision et encadrement / mentorat à l'équipe des finances.

· Assurer l'exhaustivité, l'exactitude et l'enregistrement en temps opportun des transactions quotidiennes.

· Assurer un enregistrement précis de tous les flux de revenus provenant des opérations.

· Établir et suivre un processus solide de collecte à recevoir et assurer un rapprochement approprié du compte client.

· Assurez-vous que les prêts inters sociétés sont réconciliés mensuellement.

· Veiller à ce que des fonds suffisants soient disponibles pour répondre aux besoins opérationnels et d'investissement en cours.

· Assurez-vous que le rapprochement bancaire et financier est effectué en temps opportun.

· Assurer l'exactitude des paiements initiés et les approbations.

· Appliquer les politiques et procédures de la comptabilité financière du groupe.

· Amélioration continue des processus et des procédures dans l'ensemble de l'entreprise, en lançant des mesures correctives.

· Assurer l'adhésion au processus et aux procédures afin d'améliorer le contrôle des actifs de l'entreprise, des rapports financiers et des contrôles internes.

· Superviser le processus de traitement et de paiement de la paie mensuelle.

· Assurez-vous que les exigences légales sont remplies dans les délais.

Assurer la liaison avec les auditeurs internes et externes et assurer l'achèvement des vérifications en temps opportun.



· Préparation des comptes de gestion hebdomadaires et mensuels dans les délais de déclaration.

· Compilation et envoi de prévisions, rapports de commentaires Flash et variance.

· Gérer la préparation du budget de l'entreprise.

· Rapport à la direction sur les écarts pour le budget établi.

· Assister la gestion dans la formulation de sa direction stratégique globale.

Si vous correspondez au profil,merci de nous envoyer votre CV actuel sur cette adresse e-mail: ileisidriss@hotmail.fr

