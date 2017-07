Pc portable Toshiba à Djibouti

C'est un pc Toshiba Satellite Pro Nouveau utilise 1 mois, qui apportent aux professionnels un environnement de travail performant, fiable, et complet afin de satisfaire aux exigences de productivité et de mobilité. Intel celeron, 500G. Dotés des dernières technologies, les Satellite Pro sont les compagnons parfaits de tous les jours, grâce à leur équipement complet, leurs performances et leurs prix accessibles.

45 000 FDJ

77639606, 77163847

Multimédia, Informatique

il y a 6 heures

Partager cette page whatsapp



email