Outsourcing Marketing externalisé pour entreprise à Djibouti

Vous souhaitez externaliser la fonction communication / marketing ?

Vous manquez de ressources en interne ?

La conjoncture ne vous permet pas de recruter un responsable communication marketing ?

Nous avons la solution.

Service communication / Marketing à la carte !

Nous vous proposons de nombreuses prestations modulables à la carte. Nous accompagnons vos équipes lors de missions ponctuelles en délégation complète de votre communication externe. Nos interventions sont réalisables dans vos locaux ou lors de prestations classiques en agence.

Nous intervenons régulièrement dans toute Djibouti .

Nos compétences marketing au service de votre entreprise

Vous avez un projet ? Vous lancez votre entreprise ou un produit ? Vous voulez booster votre visibilité sur le web et attirer de nouveaux clients ? Le web n’a pas de barrière géographique ! Nos compétences sont au service de vos idées. Regardez donc ci-dessous et choisissez les compétences marketing et communication qui vous seront utiles !

Marketing opérationnel

➽ Email marketing

➽ Newsletter

➽ Gestion du CRM (segmentation, qualification, etc.)

➽ Mise à jour du site internet

➽ Création d’événements institutionnels

➽ Achat d’espaces publicitaires**

➽ Animation des réseaux sociaux**

Marketing stratégique

➽ Planification & budgétisation

➽ Consulting

➽ Diagnostic stratégique

➽ Etude de marché

➽ Veille concurrentielle

➽ Etude de positionnement

➽ Benchmarking

➽ Lancement de produit

➽ Stratégie commerciale

➽ Plan de communication

➽ Création d’offre commerciale



Copywriting

➽ Positionnement et ton de la marque

➽ Rédaction de contenu éditoriaux et web

➽ Plaquette commerciale

➽ Contenu de sites internet

➽ Argumentaire de vente

Nous rédigeons en français et en anglais*



Etudes de marché

➽ Etude concurrentielle

➽ Analyse de l’environnement

➽ Création d’enquêtes clients / consommateurs

➽ Benchmarking

➽ Etude de positionnement



Pour tout renseignment contactez nous par courrier mail ou par telephone .

