Ordinateur fixe complet à Djibouti

Salut,

je vend un ordinateur fixe très bon état de marque hp pro avec un écran plat de 18 pouce , disque dur 500gb , ram 2gb processor Intel, installer avec Windows 10.

Je vends avec un prix de 55000fdj sans anti-virus

et 60000fdj avec anti-virus kespersky 1 an.

Vous pouvez me contacter sur ce numéro.

60 000 FDJ

77.07.59.95

Multimédia, Informatique

il y a 10 heures

email