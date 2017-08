ordinateur All in one à Djibouti

salut je vend un pc All in one de marque hp pavilion20 en tres bon etat avec une ram de 4gb disque dur 500gb . pour plus d informatin contacter sur le numéro suivant

80 000 FDJ

77075995

Multimédia, Informatique

il y a 8 heures

