Offres d'emploi FHI 360 à Djibouti

OFFRE D’EMPLOI: FHI 360 est une organisation de développement humain à but non lucratif qui s'emploie à améliorer les vies de manière durable en favorisant des solutions intégrées et localisées.



Le projet LINKAGES financé par l'USAID travaillera en étroite collaboration avec le ministère de la Santé et les partenaires de la communauté locale pour améliorer l'accès aux services de lutte contre le VIH/sida pour les populations clés. FHI 360 peut également mettre en œuvre un programme visant à renforcer les organisations de la société civiles travaillant sur le développement communautaire, l'éducation et la santé. Pour postuler, envoyez un CV à DjiboutiCSOSP@fhi360.org;



Chef de Projet (Niveau supérieur) : Dirige le projet. Au moins 10 ans d’expérience.

Directeur financier et des subventions : Postuler à www.fhi360.org/careers.

Responsable financier et des subventions (Niveau intermédiaire) : Gestion financière du projet ; 5+ ans.

Comptable : Comptabilité, budgétisation, et autres fonctions fiscales ; 5+ ans.

Suivi et Évaluation (Niveau intermédiaire) : Conception et mis en œuvre du système de S&E ; 5+ ans.

Responsable de programme (Niveau supérieur ou intermédiaire) : Renforcement des OSCs ; 5+ ans.

Assistance Administrative/ Gestion de Bureau/Ressources Humaines : expérience pertinente 3 +ans.

Poste de Chauffeur - Un permis de conduire ; expérience pertinente 3 +ans.

Technicien de Surface : Nettoyer le bureau ; exécuter d’autres tâches nécessaires. 3+ ans d'expérience.



N.B: FHI 360 ne facture pas de frais aux candidats pour un test ou une entrevue. FHI 360 offre une rémunération compétitive. FHI 360 est un employeur qui souscrit à l’égalité des chances.

