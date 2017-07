Offre d’emploi "Secrétaire" à Djibouti

Intitulé du poste vacant : Secrétaire

Expérience exigée : 6 mois minimum

Type de contrat : 3 mois et renouvelable





Pour occuper ce poste, nous aimerons recruter une professionnelle, titulaire d’un diplôme ou certifier en anglais, informatique et possédant les compétences suivantes :

-Niveau Bac minimum

-Manipulation d’ordinateur

-Savoir classer les documents virtuel et réel

-Sens de responsabilité

-Maitrise de trois langues (Français, Anglais et Amharique)

-Connaitre les langues locales est un atout



Si vous êtes intéressée par cette offre et posséder toutes les compétences requises, n’hésitez pas à nous envoyer votre CV accompagné de lettre de motivation à l’email « recrutement.secr2017@gmail.com »

