Offre d'emploi [Technicien Informatique] à Djibouti

Une société de la place en pleine expansion recherche un/ une Technicien Informatique.



Missions et activités principales :

• Gestion, installation et maintenance du matériel informatique (postes informatiques, périphériques) ;

• Administration et exploitation de quelques serveurs ;

• Aide à la gestion, installation et maintenance des logiciels ;

• Assistance et support technique (matériel et logiciel) auprès des utilisateurs ;

• Gestion du réseau intranet & internet ;

• Présentation des ressources informatiques aux nouveaux utilisateurs ;

• Sensibilisation des utilisateurs sur la sécurité informatique et sur les règles de bonnes pratiques ;

• Maîtriser l'anglais technique du domaine



Compétences requises

Savoirs

• Connaissance approfondie de l’architecture matérielle d’un poste de travail ;

• Connaissance générale des systèmes d’exploitation (linux, Windows server)



• Appliquer les règles de sécurité informatique et les consignes d'exploitation ;

• Conduire un entretien d’assistance par téléphone ;

• Utiliser les outils de support à distance ;

• Respecter les procédures ;

• Dialoguer avec les utilisateurs en s’adaptant à leurs attentes ;

• Travailler en équipe ;



Rémunération :

- En Fonction du Profil retenu



Envoyez vos CV & Lettres de motivations sur addow.r at gmail.com ou remplir le formulaire ci-dessous.

Partager cette page whatsapp



email