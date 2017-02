Offre d'emploi [Responsable Commercial] à Djibouti

Dans le cadre du renforcement de son équipe commerciale, une société de la place recherche un/ une Responsable Commercial(e) pour sa clientèle.

Il/ elle sera chargé(e) de gérer le portefeuille des clients de la société et de développer les ventes en respectant la politique commerciale de la société.



Missions :

- Assurer la fidélisation du portefeuille de clients existants en ayant un contact régulier avec les clients

- Prospecter le marché potentiel

- Développer un portefeuille clients

- Identifier et définir le besoin des prospects ou des clients

- Proposer aux prospects ou clients la meilleure offre possible techniquement et commercialement

- Assurer un reporting de ses activités (visite clients, chiffres de ventes)

- Assurer le suivi commercial et administratif de son secteur



Compétences :

- Autonomie

- Enthousiasme

- Rigueur

- Qualité de communication et d’écoute

- Energie

- Goût prononcé pour la compétition

- Goût prononcé pour le contact

- Capacité à convaincre

- Capacité à rassurer et à donner confiance



Profil recherché :

- Niveau Bac+2 Minimum (BTS technico-commercial, DUT Techniques commerciales et/ou Licence Marketing)



Rémunération :

- En Fonction du Profil retenu



Envoyez vos CV et vos lettres de motivations à l’adresse suivante : addow.r at gmail.com ou remplir le formulaire ci-dessous.

