Offre d'emploi- Cadres intermédiaires à Djibouti

Nous sommes une institution de la place et nous recrutons deux cadres intermédiaires pour le poste d’analyste financier.

Profile :

Diplôme requise : Licence ou Master

Domaine de compétence : Comptabilité, Banque et finance, comptabilité control et audit, Gestion financière.

Expérience professionnelle : Minimum 2 ans dans le domaine financier

Compétence exigée : Lecture et analyse des états financier, analyse de profil de risque et contrôle de gestion

Langue : Français (exigé) & Anglais (sérieux atout)



Postulez votre candidature à l’adresse suivante :

institutionanonyme@gmail.com

