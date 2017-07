nettoyage et entretien des climatiseurs à 3500 fdj à Djibouti

Veuillez nous contacter si vous avez besoin:



-Nettoyage des climatiseurs,des villas et votre voiture.

-Entretien et Maintenance des climatisseurs.

Le prix sera negociable si vous avez plus de deux climatisseurs ou plus de deux services differents.

Merci pour votre comprehension

