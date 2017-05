Massage pour les femmes à Djibouti

salut

j ai l honneur de vous proposer une seance de massage pour les femmes avec des cremes specialisees ;avec une experience dans le domaine de massage depuis 5 ans .Cette seance est pour les femmes pas pour les hommes svp : laisser moi votre numero et je vous contacterais le plus vite possible : temps disponible de 16h jusqu' a 23:00

merci.

5 000 FDJ

Maison, Décoration, Vêtements, Chaussures

il y a 17 heures

Partager cette page whatsapp



email