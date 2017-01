Maison et une parcelle Q6 à Djibouti

La parcelle, prête du centre-ville à Quartier 6 est de 148 m² et elle est 6 000 000 fdj.



Et la maison à Balbala, Barwaqo, Djibouti. Elle située à coté dans une suberbe place (prèt de la rue et des centres commerciaux) et elle est de 200 m² construite à la fois en dure et en bois (deux grandes chambres, la véranda, la cuisine et la salle de bain elle est à 6 000 000 FDJ.

