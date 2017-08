maison cité Poudrière à Djibouti

je vend ma maison a cite poudrière juste en face du marche Riyad avec un emplacement stratégique a 144m2 avec 4 chambre et un cuisine et un toilette a un prix non négociable 80 000 000fdj. seul intéresser veillez me contacter.

80 000 000 FDJ

