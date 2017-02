Maison a vendre Barwaqo à Djibouti

je vends une maison toute neuve F3 avec terrace extensible, parking interieure, jardin, et grand salon. Reservoir et alimentation eau en place. Possede un Titre foncier.

Veuillez me laisser votre numéro si vous etes intéreesé.

La maison sera vendu au premier client qui sera pret a acheter.

15 000 000 FDJ

Immobilier, Vente maisons, appartements

il y a 11 heures

Partager cette page whatsapp



email