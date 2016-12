maison a vendre à Djibouti

salam

je mets en vente une maison situeé a gargar du superficie du 105 m² la maison est en dure et composer du 3 chambre et un wc et cuisine et tout la maison est fais du carrellage ou marbre merci d'avance si vous étés interesser contacter moi ont peut négocier avec le prix.

1 200 000 000 FDJ

77010216

Immobilier, Vente maisons, appartements

il y a 12 heures

