Magasin Xoos à Djibouti

XOOS DJIBOUTI est lance depuis 2013 par des passionnés de chemises pour des passionnés de chemises avec des collections qui répond aux attentes les plus exigeantes des hommes qui aiment se démarquer et porter des chemises uniques.



Notre collection est renouvelée tous les mois, et chacune des chemises est un concept exclusif, éditée en série limitée.



Tous les genres y trouvent leur compte, du style exécutive au style dandy en passant par les stars de rock !



On vous propose de nombreuses gammes de chemises de qualité de marque Xoos et autres francaise, des chemises col italien ou à double col, d'une coupe droite (slim fit), manche courte légère à manche longue plus sophistiquées qui répondent aux dernières exigences de la mode. Nos chemises homme sont de qualités 100% coton adaptées à tous les climats. De plus, nous proposons une gamme d'accessoires très variées.



Retrouvez nous exclusivement dédiés à l'univers de la mode.



Venez nous rendre visite ! vite nous vous attendons!



A très vite en boutique !

