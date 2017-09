Location salle de cours de soutien à Djibouti

Nous vous annonçons chers enseignants et professeurs qui cherchent une salle pour faire cours de soutien collège et lycée que nous proposons 8 grande salles équipés de tout ses matériels c’est à dire le table avec leur chaise et un tableau à feutre effaçable.

Pour loyer entre : 20 000 FD à 45 000 FD.

Disponible tout de suite, Nous nous ferons un plaisir de répondre à votre demande et vous établirons une offre personnalisée.

Adresse : Ecole de Nouradine Quartier 6.



Merci cordialement Premier arrivé, Premier servi



Contacter Bonne rentrée scolaire 2017-2018

