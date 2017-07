Location maison neuve à Djibouti

a loue maison neuf jamais habitée a al hamdani

toute la surface de la maison et carrelé et elle dispose de ventilateur neuf dans chaque piece

elle dispose de

2 chambre

1 salon

1 toilette

1 cuisine

1 terrasse avec escalier

1 jardin

1 cour avec parking

1 réservoir d'eau 1000 litre

habitable de suite

1 caution et un loyer d'avance sera demander

pour toute visite veuillez me contacté

Partager cette page whatsapp



email