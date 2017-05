Location boutique & stock à Djibouti

Je mets en location une boutique et un stock côte à côte situés à Ambouli. Je viens tout juste de terminer la construction. La boutique est à 30.000 DJF et le stock à 50.000 DJF. Le premier venu sera le premier servi. Me contacter sur le numéro suivant.

30 000 FDJ

77.08.44.65

Immobilier, Locaux commerciaux

il y a 23 minutes

Partager cette page whatsapp



email