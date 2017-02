kia pride à Djibouti

informations: freins abs, acc / climatisation parfaite, intérieur cuir noire ,airbag conducteur et passager, contrôle de traction, verrouillage central, stéréo cd, vitres électriques avant et arrière teintés , rétroviseurs électriques de porte ajustable, régulateur de vitesse, verrouillage à distance, ordinateur de bord, , alarme , roues lm, avant chauffants, chauffage, 1 clés avec télécommande intégrée, chaîne de distribution. pneu en bon etat et pneu de secours disponible, vidange huile moteur et filtre a air changer

fiche :

marque: kia

modèle: pride slx

couleur: gris argenté

distance: environ 76 .000km

moteur 1.5l

puissance fiscale : 6cv

puissance moteur: 111 ch

boîte de vitesses: automatique

carburant: diesel /gasoil

reservoir : environ 50 l

année du véhicule: 2006

importe de pays d'origine / coree du sud



prix negociable apres le test du vehicule

personne serieuse veuillez appele sur mon numero ou envoyez un mail ou un sms.



cordialement

1 380 000 FDJ

77831164 ou 77775857

