karaté ""stade gouled" samedi et mardi à Djibouti

le KARATE est adapté à toute et à tous , offre la possibilité e s'épanouie physiquement.

les enfants y trouveront une pratique éducative et ludique qui leur permettra de canaliser leur énergie et de construire leur confiance en eux



lieux: stade gouled samedi et mardi

heure: 19h00 à 20h00 (enfants)

20h10 à 21h30 (adulte)



Moniteur de karaté: Kaled Amer ( Médaillé D'or au championnat du monde de karaté 2016)

