Iphone 7 32g Noir à Djibouti

Je vends un iphone 7 32g de couleur noir (sans fissures ou rayures) accompagné de ses écouteurs (non utilisés et dans son emballage d'origine), l'adaptateur et le cable usb. Le prix est 120 000fdj non négociable.

Bonus: j'offre avec 3 coques et un autre cable usb de 2m

120 000 FDJ

77882222

Multimédia, Téléphones, Smartphones

il y a 6 heures

