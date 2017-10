Ingénieur électronique à Djibouti

je suis ingénieur en électronique avec expériences professionnelles dans les télécommunications, maintenance industrielle mais aussi dans l'enseignement en France, j'offre mes services pour différents projets et missions à Djibouti mais aussi pour des cours du soir en maths, physique et électronique.

Pour des informations complémentaires, veuillez me contacter par mail.

