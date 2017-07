Hyundai Tucson excellent état à Djibouti

Hyundai Tucson modèle récent équipements et détails au top. Véhicule de première main conduit par une personne soignée, carnet d'entretien et nombreuses factures fournis ( pyramide). Niveau de confort et

maintien route irréprochables, sièges en cuir, tableau de bord facile à utiliser, assistance freinage automatique.



Pour plus de renseignements contactez-moi par email.



Caractéristiques :

Modèle : HYUNDAI TUCSON

Année : 2012

Kilométrage : 59 000

Transmission : Automatique

Carburant : Essence

Nombre de portes : 5

Couleur : Gris foncé

Prix : 2 700000 fdj

Partager cette page whatsapp



email