Hyuawei P9 jamais utilisé à Djibouti

Ce téléphone est Neuf et n'a jamais été utilisé. voici quelques caractéristique de ce téléphone paru en Avril 2016 sur le marché et qui a .



-Smartphone 4G

-système d'exploitation Android 6 Marshmallow

-Appareil photo avant : 8Mégapixels (l'un des meilleurs pour ne pas dire Le meilleur*)

-Appareil photo arrière: avec deux capteurs de 12 mégapixels Double objectif Leica

-Lecteur d’empreinte 2.0

-f/2.4

-Bluetooth 4.2

-WiFi & NFC

-Mémoire utilisateur : 32 Go eMMC

-emplacement pour carte mémoire microSD jusqu'à 128 Go.



Voici quelques sites avec commentaires d'usagers pour vous donner une idée. Acheteurs sérieux uniquement contacter le numéro suivant ou email. merci.

76 000 FDJ

77298313

