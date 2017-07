Hilux toute option à Djibouti

a louer pik up hilux tte option etat neufavec sieges cuir et climatiseur glacial a entreprise ou personne serieuse.comme la case prix est obligatoire, l prix ci dessous n est qu indicatif et depend de la duree de location.

ne surtout ps m envoyer de mail,appelezr le 77 86 00 25 ou laisser un message disant clairement que c est au sujet de la location si j suis sous silentieux et je vous rapelle.

13 000 FDJ

77860025

Véhicules, Voitures

il y a 22 heures

Partager cette page whatsapp



email