Guitare electrique avec Ampli

je vends une guitare électrique type Stratocaster de marque "Vintage", très bien pour débuter ou simplement se faire plaisir! La guitare présente des marques d'usure, c'est normal, elle est vendue comme ça d'origine, dans le style vintage, ce qui fait son charme.



corps en peuplier

manche visse en érable

touche en palissandre

diapason 25,5" (648mm)

22 frettes medium/reperes de touche ivoire

mecaniques wilkinson deluxe wj55 e-z-lok

vibrato wilkinson wvc

3 micros wilkinson a simple bobinage

accastillage nickel

1 volume / 2 tonalite et switch 5 positions



Il y a avec un Ampli de marque Yamaha (THR10) 10W (2x5W) Avec plusieurs simulations d'amplificateurs ainsi que les effets (Chorus, tremolo...etc) intégrés. Petit et facile a ranger, il fonctionne sur secteur ou avec des piles.



Sont inclus dans la vente également, le câble de guitare (marque Roland), un médiator, un support de guitare (mural ou en trépied), une sangle, un capodastre, des cordes de rechange et un casque audio pour s'entrainer en toute discrétion sans casser les oreilles de votre entourage!



